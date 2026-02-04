Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудника научного центра «Вектор» задержали за хищение средств нацпроекта

НОВОСИБИРСК, 4 февраля. /ТАСС/. Правоохранители задержали заведующего лабораторией Федерального бюджетного учреждения науки «Государственный научной центр вирусологии и биотехнологии “Вектор” Федеральной службы Роспотребнадзора, подозреваемого в получении взятки и растрате денежных средств нацпроекта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Источник: AP 2024

При содействии руководства ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» установлено, что сотрудник центра получил свыше 4,7 млн рублей взятки за проведение исследований биологических проб в нарушение установленного порядка в интересах коммерческой организации. Кроме того, он подозревается в растрате средств в крупном размере, выделенных ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».

«В отношении сотрудника ГНЦ “Вектор” возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России и ч. 3 ст. 159 УК России (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере, мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере). Фигурант задержан», — сообщили ТАСС в ведомстве.