Сотрудника научного центра «Вектор» задержали за хищение средств нацпроекта

При содействии руководства ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» установлено, что сотрудник центра получил свыше 4,7 млн рублей взятки за проведение исследований биологических проб в нарушение установленного порядка в интересах коммерческой организации. Кроме того, он подозревается в растрате средств в крупном размере, выделенных ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».