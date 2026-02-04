Сотрудника научного центра «Вектор» задержали за хищение средств нацпроекта

При содействии руководства ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» установлено, что сотрудник центра получил свыше 4,7 млн рублей взятки за проведение исследований биологических проб в нарушение установленного порядка в интересах коммерческой организации. Кроме того, он подозревается в растрате средств в крупном размере, выделенных ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты».
«В отношении сотрудника ГНЦ “Вектор” возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК России и ч. 3 ст. 159 УК России (получение должностным лицом взятки в виде денег в особо крупном размере, мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере). Фигурант задержан», — сообщили ТАСС в ведомстве.