Минобороны: Силы ПВО за ночь сбили 24 беспилотника ВСУ над регионами России

За ночь силы ПВО сбили 24 беспилотника Вооруженных сил Украины над различными регионами России. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило Министерство обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Отмечается, что 11 БПЛА были зафиксированы над территорией Брянской области, еще восемь — над Белгородской областью.
Также указано, что четыре беспилотника находились над Ростовской областью, а один БПЛА — над территорией Астраханской области, передает Telegram-канал МО РФ.
Ранее очередные мощные взрывы прогремели в Киеве и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги. При этом в Днепропетровске наблюдаются перебои с электричеством.
2 февраля сообщалось, что военнослужащие ВС РФ нанесли удар при помощи комплекса «Искандер-М» по пусковым установкам зенитного ракетного комплекса С-300 и реактивной системе залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины.