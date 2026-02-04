Знакомый погибшего в ДТП абитуриента ФСИН рассказал о нем

Напомним, вечером 2 февраля в Красноярском крае в страшном ДТП погибли пять человек — четверо подростков и женщина. Они ехали в Канск из краевой столицы, где готовились к поступлению в профильный вуз ФСИН. На трассе на микроавтобус, где были школьники, с грузовика упал модульный дом. Виновника аварии задержали, оказалось, что он был лишен прав за пьяную езду.