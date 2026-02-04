Ричмонд
Знакомый погибшего в ДТП абитуриента ФСИН рассказал о нем

Подростки учились в одной школе.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Знакомый погибшего в ДТП абитуриента ФСИН, учившийся с ним в одной школе Канска, рассказал о подростке корреспонденту krsk.aif.ru.

Напомним, вечером 2 февраля в Красноярском крае в страшном ДТП погибли пять человек — четверо подростков и женщина. Они ехали в Канск из краевой столицы, где готовились к поступлению в профильный вуз ФСИН. На трассе на микроавтобус, где были школьники, с грузовика упал модульный дом. Виновника аварии задержали, оказалось, что он был лишен прав за пьяную езду.

«Мы вместе учились в школе № 19. Я не так много о нем знаю. Учился в 11 классе, играл с нами в футбол. Очень добрый. Его смерть меня сильно огорчила», — рассказал знакомый погибшего.