Напавшей на сверстницу в Кодинске в четверг могут избрать меру пресечения

Напавшей на сверстницу в школе Кодинска в четверг могут избрать меру пресечения.

Источник: Freepik

КРАСНОЯРСК, 4 фев — РИА Новости. Суд может в четверг избрать меру пресечения 14-летней школьнице, напавшей с ножом на сверстницу в школе Кодинска Красноярского края, сообщили РИА Новости в ГСУ СК РФ по региону.

«Ориентировочно завтра», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что вопрос по времени пока не определен.

Во вторник в ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщили, что в школе в Кодинске Красноярского края девочка после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу. По данному факту возбуждены два уголовных дела. Напавшая была задержана и помещена в ИВС Кодинска.