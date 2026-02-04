В Ростове экс-директор завода взят под подписку о невыезде из-за хищение миллионов

В Ростове-на-Дону расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве, из-за которого бюджету был причинен ущерб на сумму в 16 миллионов. Как сообщили в областной ФСБ, бывший руководитель производства присвоил деньги, когда предприятие выполняло оборонзаказ.
По версии следствия, он приказал подчиненным вписывать в сметы и отчеты завышенную стоимость работ. Военно-следственным управлением СК РФ по ЮВО в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа».
По информации источника издания, подозреваемый активно работает со следствием, также он компенсировал ущерб, поэтому следователи сочли возможным избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде.
