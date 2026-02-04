В Ростове экс-директор завода взят под подписку о невыезде из-за хищение миллионов

В Ростове-на-Дону расследуют уголовное дело о крупном мошенничестве, из-за которого бюджету был причинен ущерб на сумму в 16 миллионов. Как сообщили в областной ФСБ, бывший руководитель производства присвоил деньги, когда предприятие выполняло оборонзаказ.