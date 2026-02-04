Водителя из Иркутска, четыре года скрывавшегося в Африке, задержали из-за ДТП

Полиция Иркутска задержала мужчину, который четыре года скрывался от уголовного преследования за пьяное вождение. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, 37-летний водитель уехал за границу, чтобы избежать ответственности, и его объявили в международный розыск.
— Как выяснили оперативники, в феврале 2021 года он, будучи пьяным, устроил ДТП в микрорайоне Березовый Иркутска. При этом его права уже были изъяты за предыдущее нарушение, — пояснили в МВД.
Сначала он год жил в Турции, а затем перебрался в Южно-Африканскую Республику. Там он работал в сфере бизнеса и недвижимости. С помощью российского посольства в ЮАР, пограничной службы и транспортной полиции мужчину вернули в Иркутск. Теперь уголовное дело о пьяном вождении возобновили и проводят все необходимые следственные действия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тайна самолета-призрака раскрыта. Рассказываем, почему команду пропавшего в горах Ан-2 искали целый год.