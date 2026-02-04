Наибольшее количество дронов — 11 — сбили над Брянской областью. Восемь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью. Ещё один беспилотник был уничтожен над Астраханской областью.
Ранее стало известно, что бойцы Вооружённых сил Украины покинули населённый пункт Димитров, не получив соответствующих распоряжений от вышестоящего командования. Пленный военнослужащий 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр отметил, что старший офицер его подразделения покинул место дислокации, не объяснив подчинённым причину своего ухода и дальнейшие действия. Эвакуации, по его словам, командование не проводило. Напомним, 27 декабря 2025 года командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Димитрова, расположенного в Донецкой Народной Республике.
