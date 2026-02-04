Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь расчёты ПВО уничтожили 24 украинских дрона над регионами России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 24 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 11 — сбили над Брянской областью. Восемь БПЛА ликвидировали над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью. Ещё один беспилотник был уничтожен над Астраханской областью.

Ранее стало известно, что бойцы Вооружённых сил Украины покинули населённый пункт Димитров, не получив соответствующих распоряжений от вышестоящего командования. Пленный военнослужащий 61-й бригады ВСУ Роман Сидляр отметил, что старший офицер его подразделения покинул место дислокации, не объяснив подчинённым причину своего ухода и дальнейшие действия. Эвакуации, по его словам, командование не проводило. Напомним, 27 декабря 2025 года командующие группировками войск «Центр» и «Восток» доложили президенту Российской Федерации Владимиру Путину об освобождении Димитрова, расположенного в Донецкой Народной Республике.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше