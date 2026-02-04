Ричмонд
Мужчина умер за рулем минивэна на развязке Академического моста в Иркутске

Мужчина почувствовал себя плохо и потерял сознание во время движения.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 4 февраля. 64-летний мужчина умер за рулем минивэна на развязке Академического моста в Иркутске. Водитель минивэна Toyota Voxy почувствовал себя плохо, потерял сознание во время движения и врезался в препятствие.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, в момент происшествия в салоне автомобиля находились два пассажира. Они не пострадали.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Усолье-Сибирском в районе поворота на поселок Белореченский накануне, 2 февраля. Предварительно, 43-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на «встречку», где после столкновения с ограждением врезался в автомобиль Ford Focus.