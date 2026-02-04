Мужчина умер за рулем минивэна на развязке Академического моста в Иркутске

Напомним, лобовое столкновение двух легковых автомобилей произошло в Усолье-Сибирском в районе поворота на поселок Белореченский накануне, 2 февраля. Предварительно, 43-летний водитель Volkswagen Passat не справился с управлением и выехал на «встречку», где после столкновения с ограждением врезался в автомобиль Ford Focus.