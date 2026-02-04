Ричмонд
Руководитель сгоревшей сауны в Прокопьевске не признал вину

Павел Долгачёв, владелец «сауны смерти» в Прокопьевске в Кемеровской области, не признал вину. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Предъявлено обвинение, вину свою не признал», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 января в частной сауне произошёл пожар, в результате которого погибли пять человек. Жертвами стали студенты местного физкультурного техникума, молодые люди от 16 до 17 лет собрались, чтобы отметить день рождения. Единственной, кому удалось выжить в результате происшествия, стала 16-летняя Софья. Владельца сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков во время страшного пожара, отправили под стражу.

