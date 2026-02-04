Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельба на Рублевском шоссе 3 февраля: подробности

Подозреваемые в похищении открыли огонь по полицейским на Рублевском шоссе.

Источник: Комсомольская правда

На Рублёвском шоссе в Москве 3 февраля подозреваемые в похищениях открыли огонь по полицейским. Один преступник убит, другой задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом “О полиции” применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй задержан и доставляется в следственные органы», — написала представитель правоохранительных органов в Telegram.

Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании, и полицейские применили табельное оружие. Волк подчеркнула, что фигурантам дела инкриминируется похищение человека в городе Пенза.

«В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов Российской Федерации», — закончила доклад Ирина Волк.

При этом подчеркивается, что подозреваемые в похищении человека в Пензе, убили жертву. Правохранительные органы продолжают расследование. Фигурантов дела задержали, еще предстоит выяснить где находится тела жертвы. А также остается неизвестным мотив преступников. Кроме того, полицейские устаналивают, зачем подозреваемые прибыли в Москву после совершения преступления в городе Пенза.

В Москве 3 февраля 2026 года случилось разбойное нападение. Трое преступников, угрожая пистолетом под видом полицейских, украли у москвича деньги. Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Злоумышленники, выдав себя за оперативников, проникли в квартиру и, угрожая пистолетом, украли наличные, сняли деньги с карты и заставили перевести их на криптокошелек. Всего было украдено почти 1 млн рублей.

Спустя несколько часов после случившегося, московская полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении.

Не менее резонансная история случилась в Санкт-Петербурге. Там произошло убийство 9-летнего мальчика. Мужчина похитил ребенка днем 30 января, когда тот отправился в ТЦ. Школьник не вернулся домой. Камеры зафиксировали его разговор с мужчиной, после чего мальчик сел в машину. Преступник ударил ребенка по голове, что привело к смерти. Тело было избавлено от улик. Мужчина признал свою вину. Аналитики издания KP.RU восстановили всю хронологию событий пропажи ребенка. Корреспондент «Комсомольской правды» прошел по маршруту злоумышленника и провел собственное расследование случившегося.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше