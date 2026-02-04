Стрельба на Рублевском шоссе 3 февраля: подробности

На Рублёвском шоссе в Москве 3 февраля подозреваемые в похищениях открыли огонь по полицейским. Один преступник убит, другой задержан. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом “О полиции” применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения. Второй задержан и доставляется в следственные органы», — написала представитель правоохранительных органов в Telegram.
Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление при задержании, и полицейские применили табельное оружие. Волк подчеркнула, что фигурантам дела инкриминируется похищение человека в городе Пенза.
«В настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов на территории нескольких субъектов Российской Федерации», — закончила доклад Ирина Волк.
При этом подчеркивается, что подозреваемые в похищении человека в Пензе, убили жертву. Правохранительные органы продолжают расследование. Фигурантов дела задержали, еще предстоит выяснить где находится тела жертвы. А также остается неизвестным мотив преступников. Кроме того, полицейские устаналивают, зачем подозреваемые прибыли в Москву после совершения преступления в городе Пенза.
В Москве 3 февраля 2026 года случилось разбойное нападение. Трое преступников, угрожая пистолетом под видом полицейских, украли у москвича деньги. Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Злоумышленники, выдав себя за оперативников, проникли в квартиру и, угрожая пистолетом, украли наличные, сняли деньги с карты и заставили перевести их на криптокошелек. Всего было украдено почти 1 млн рублей.
Спустя несколько часов после случившегося, московская полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении.
Не менее резонансная история случилась в Санкт-Петербурге. Там произошло убийство 9-летнего мальчика. Мужчина похитил ребенка днем 30 января, когда тот отправился в ТЦ. Школьник не вернулся домой. Камеры зафиксировали его разговор с мужчиной, после чего мальчик сел в машину. Преступник ударил ребенка по голове, что привело к смерти. Тело было избавлено от улик. Мужчина признал свою вину. Аналитики издания KP.RU восстановили всю хронологию событий пропажи ребенка. Корреспондент «Комсомольской правды» прошел по маршруту злоумышленника и провел собственное расследование случившегося.