Стрельба на Рублевском шоссе 3 февраля: подробности

Не менее резонансная история случилась в Санкт-Петербурге. Там произошло убийство 9-летнего мальчика. Мужчина похитил ребенка днем 30 января, когда тот отправился в ТЦ. Школьник не вернулся домой. Камеры зафиксировали его разговор с мужчиной, после чего мальчик сел в машину. Преступник ударил ребенка по голове, что привело к смерти. Тело было избавлено от улик. Мужчина признал свою вину. Аналитики издания KP.RU восстановили всю хронологию событий пропажи ребенка. Корреспондент «Комсомольской правды» прошел по маршруту злоумышленника и провел собственное расследование случившегося.