Повредилась газовая труба: в Башкирии у дома обрушилась крыша

Сегодня ночью, 4 января, в башкирском селе Кушнаренково произошло частичное обрушение кровли двухэтажного 12-квартирного жилого дома на улице Горной. Как сообщает МЧС Башкирии, в результате инцидента была повреждена газовая труба, но утечку оперативно локализовали, отключив газоснабжение.
Следов возгорания на месте происшествия не обнаружено. Благодаря своевременным действиям погибших и пострадавших нет. Все жильцы дома эвакуированы и размещены в безопасном месте.
На месте работают специалисты МЧС, которые выясняют причины произошедшего. Для оценки масштабов и характера повреждений используется беспилотная авиация. Комиссия по чрезвычайным ситуациям занялась вопросом.