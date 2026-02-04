Повредилась газовая труба: в Башкирии у дома обрушилась крыша

Сегодня ночью, 4 января, в башкирском селе Кушнаренково произошло частичное обрушение кровли двухэтажного 12-квартирного жилого дома на улице Горной. Как сообщает МЧС Башкирии, в результате инцидента была повреждена газовая труба, но утечку оперативно локализовали, отключив газоснабжение.