В Ростовской области в минувшие сутки произошли семь пожаров

В Ростовской области 3 февраля спасатели боролись с 7 техногенными пожарами.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области минувшие сутки, 3 февраля, были довольно напряженными для сотрудников МЧС. По данным ведомства, специалисты выезжали на тушение семи пожаров. Все возгорания носили техногенный характер. Был спасен один человек.

Также сотрудники экстренной службы два раза привлекались к ликвидации последствий ДТП.

— Всего в работе были задействованы 84 специалиста и 21 единица техники, — сказали в экстренном ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда — Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 4 февраля в регионе был сбит один вражеский беспилотник. Атаку зафиксировали в Миллеровском районе.

