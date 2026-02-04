В Красноярске суд заключил под стражу курьера, забравшего деньги родителей «похищенного» подростка

«В суде прокурор настаивал на заключении подозреваемого под стражу, отметив, что он проживает в Тюмени, не имеет постоянного дохода и не учится, что создаёт риски уклонения от следствия. Находясь на свободе, подозреваемый может уничтожить доказательства и помешать расследованию. Сам молодой человек возражал против заключения его под стражу. Пояснил, что признает свои действия, но не считает себя причастным к мошенничеству. Также он намерен арендовать жилье в Красноярске», — пояснили в прокуратуре.