Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске суд заключил под стражу курьера, забравшего деньги родителей «похищенного» подростка

В Красноярске суд заключил под стражу курьера, подозреваемого в мошенничестве с участием подростка.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Напомним, в январе 2026 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, убедили 14-летнего школьника из Красноярска забрать деньги из семейных сейфов и передать их лжесотрудникам правоохраны. По телефону они сначала представились службой доставки, а затем полицейскими. Мошенники ввели подростка в заблуждение, убедили выполнять их указания, чтобы «помочь родным избежать проблем». Подросток сообщил, что дома хранятся крупные суммы наличных и ценности.

По указанию организаторов к мальчику прибыла посредница — 18-летняя жительница Сургута, которая помогла вскрыть сейфы и вывезти деньги в рюкзаке. Оставшуюся часть у ресторана «Север» в Красноярске забрал 22-летний курьер из Тюмени, специально привлечённый для этой роли. Забрав рюкзак, он по инструкции организаторов оставил его в условленном месте и скрылся. Он уехал в Новосибирск, а затем был задержан правоохранителями в Благовещенске. В отношении курьера возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

«В суде прокурор настаивал на заключении подозреваемого под стражу, отметив, что он проживает в Тюмени, не имеет постоянного дохода и не учится, что создаёт риски уклонения от следствия. Находясь на свободе, подозреваемый может уничтожить доказательства и помешать расследованию. Сам молодой человек возражал против заключения его под стражу. Пояснил, что признает свои действия, но не считает себя причастным к мошенничеству. Также он намерен арендовать жилье в Красноярске», — пояснили в прокуратуре.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 года.

Розыск других участников и похищенных денег продолжается.

Напомним, дело возбудили после того, как вечером 22 января подросток ушел из дома в сопровождении неизвестного. Отец получил требование о выкупе в 350 тысяч долларов и видео с сыном. Из домашнего сейфа в это же время пропали наличные на сумму более 2,5 миллионов рублей. Школьника нашли на следующий день живым в съёмной квартире вместе с девушкой из Сургута, которую теперь обвиняют в мошенничестве.