В Красноярске суд заключил под стражу курьера, забравшего деньги родителей «похищенного» подростка

Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Напомним, в январе 2026 года злоумышленники, действуя по предварительному сговору, убедили 14-летнего школьника из Красноярска забрать деньги из семейных сейфов и передать их лжесотрудникам правоохраны. По телефону они сначала представились службой доставки, а затем полицейскими. Мошенники ввели подростка в заблуждение, убедили выполнять их указания, чтобы «помочь родным избежать проблем». Подросток сообщил, что дома хранятся крупные суммы наличных и ценности.
По указанию организаторов к мальчику прибыла посредница — 18-летняя жительница Сургута, которая помогла вскрыть сейфы и вывезти деньги в рюкзаке. Оставшуюся часть у ресторана «Север» в Красноярске забрал 22-летний курьер из Тюмени, специально привлечённый для этой роли. Забрав рюкзак, он по инструкции организаторов оставил его в условленном месте и скрылся. Он уехал в Новосибирск, а затем был задержан правоохранителями в Благовещенске. В отношении курьера возбуждено уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
«В суде прокурор настаивал на заключении подозреваемого под стражу, отметив, что он проживает в Тюмени, не имеет постоянного дохода и не учится, что создаёт риски уклонения от следствия. Находясь на свободе, подозреваемый может уничтожить доказательства и помешать расследованию. Сам молодой человек возражал против заключения его под стражу. Пояснил, что признает свои действия, но не считает себя причастным к мошенничеству. Также он намерен арендовать жилье в Красноярске», — пояснили в прокуратуре.
Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 марта 2026 года.
Розыск других участников и похищенных денег продолжается.
Напомним, дело возбудили после того, как вечером 22 января подросток ушел из дома в сопровождении неизвестного. Отец получил требование о выкупе в 350 тысяч долларов и видео с сыном. Из домашнего сейфа в это же время пропали наличные на сумму более 2,5 миллионов рублей. Школьника нашли на следующий день живым в съёмной квартире вместе с девушкой из Сургута, которую теперь обвиняют в мошенничестве.