Омского водителя будут судить за смерть пешехода

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего уроженца Алма-Атинской области. Водителя будут судить по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Как рассказали в прокуратуре, смертельное ДТП произошло 11 ноября прошлого года в районе дома № 60 по улице 10-я Ремесленная. При перестроении в правый ряд водитель Solaris КRS сбил пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавший — 67-летний пенсионер — получил серьезные травмы и через несколько дней скончался в медицинском учреждении.
Свою вину в предъявленном обвинении водитель признал полностью. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Дело будет рассматривать Центральный районный суд Омска.