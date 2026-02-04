В Британии нашли тело пропавшего родственника рокера Мика Джаггера

Тело Александра Ки, который является родственником известного британского рок-музыканта, солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера, было обнаружено в море на юго-западе Англии, сообщил портал Page Six.
37-летний мужчина пропал без вести несколько дней назад. Полиция начала его поиски. Александр Ки был гражданским мужем Ассизи — старшей внучки Мика Джаггера. У пары родились две дочери.
Его тело находилось в воде на побережье возле города Бьюд в графстве Корнуолл. Полицейские и сотрудники береговой охраны, которые прибыли на место, констатировали смерть мужчины.
В последний раз его видели 23 января в одном из пабов в городе Боскасле. Вместе с шеф-поваром Фредди Вудраффом Александр Ки был совладельцем популярного ресторана морепродуктов, который располагается в этом городе.
Напомним, в 2021 году в возрасте 80 лет скончался Чарли Уоттс, который являлся постоянным барабанщиком группы The Rolling Stones. Перед смертью музыканта стало известно, что он приостановил участие в концертах из-за медицинских процедур. Точный диагноз не назывался.
В декабре 2025 года появилась информация, что The Rolling Stones отменила запланированный на 2026 год тур по Европе из-за состояния здоровья 82-летнего гитариста Кита Ричардса.