Бастрыкин потребовал доклад о нападении подростка на гимназию в Уфе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования нападения на уфимскую гимназию № 16. Об этом сообщает информационный центр СК России.
По данным СКР, что вчера утром, 3 февраля, 15-летний ученик 9-го класса вошел в кабинет и выстрели из игрушечного автомата, похожим на пневматическое оружие. Выстрел был направлен в лицо 56-летнему классному руководителю, также подросток выстрелил в сторону одноклассников. Кроме того, в школьных коридорах он поджег несколько петард.
— Учителю причинено незначительное телесное повреждение. Иных пострадавших не имеется. Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия, — сообщает Следком.
Следователи дадут правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения по обеспечению безопасности на его территории. Бастрыкин поручил руководителю СК Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.
