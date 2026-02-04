Бастрыкин потребовал доклад о нападении подростка на гимназию в Уфе

По данным СКР, что вчера утром, 3 февраля, 15-летний ученик 9-го класса вошел в кабинет и выстрели из игрушечного автомата, похожим на пневматическое оружие. Выстрел был направлен в лицо 56-летнему классному руководителю, также подросток выстрелил в сторону одноклассников. Кроме того, в школьных коридорах он поджег несколько петард.