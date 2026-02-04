Житель Приморья лишился 20 тысяч рублей при покупке телефона в Сети

40-летний житель села Пожарское Пожарского округа Приморья стал жертвой мошенников, пытаясь купить сотовый телефон через интернет. Общая сумма ущерба составила около 20 тысяч рублей.
Мужчина нашел в Сети выгодное, как показалось, объявление о продаже телефона и связался с продавцом. Тот под разными предлогами отказался от личной встречи, предложив отправить товар службой доставки. Продавец убедил покупателя, что нужно сначала оплатить полную стоимость, пообещав вернуть деньги, если товар не устроит.
После перевода средств потерпевший стал получать сообщения, что платеж не прошел. Связаться с продавцом не удалось — его аккаунт был заблокирован. В службе доставки заявили, что отправлений на имя мужчины не оформляли. Осознав обман, он обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело. Полиция Приморья рекомендует гражданам быть осторожнее при онлайн-покупках: проверять надежность сайтов и продавцов, не переводить деньги сомнительным лицам. Заниженная цена часто бывает признаком мошенничества.