Подросток пронёс нож в школу в Башкортостане

Учительница проявила бдительность: она немедленно изъяла опасный аксессуар и спрятала его в безопасное место.
В администрации Уфимского района прокомментировали ситуацию, отметив, что педагогический коллектив уже провёл с подростком серьёзную воспитательную беседу. Кроме того, чиновники подчеркнули, что в адрес частного охранного предприятия было направлено официальное требование об ужесточении пропускного режима, чтобы исключить появление подобных предметов в стенах школы в будущем.
Днём ранее более серьёзный инцидент произошёл в уфимской гимназии. Утром 3 февраля девятиклассник напал на учреждение. Инцидент произошёл в день учебной тревоги, что было сделано подростком преднамеренно. Целью атаки был учитель истории, которого подросток ранил в лицо. При задержании у школьника изъяли игрушечный автомат, стреляющий пластиковыми пулями. Возбуждено уголовное дело. Глава Башкирии пригрозил увольнениями в случае, если буллинг в школе подтвердится.
