Подросток пронёс нож в школу в Башкортостане

Днём ранее более серьёзный инцидент произошёл в уфимской гимназии. Утром 3 февраля девятиклассник напал на учреждение. Инцидент произошёл в день учебной тревоги, что было сделано подростком преднамеренно. Целью атаки был учитель истории, которого подросток ранил в лицо. При задержании у школьника изъяли игрушечный автомат, стреляющий пластиковыми пулями. Возбуждено уголовное дело. Глава Башкирии пригрозил увольнениями в случае, если буллинг в школе подтвердится.