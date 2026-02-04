Ричмонд
Жителю США дали пожизненный срок за скормление 5-летней девочки аллигаторам

В США осудили мужчину, который в 1988 году пытался убить возлюбленную и скормил аллигаторам ее малолетнюю дочь.

Источник: Аргументы и факты

Жителя США, 76-летнего Харрела Брэдди из штата Флорида, приговорили к пожизненному лишению свободы за то, что в 1988 году он пытался убить возлюбленную и скормил аллигаторам ее пятилетнюю дочь, сообщает телеканал NBC Miami.

Дело рассматривалось в суде во второй раз. Изначально в 2007 году мужчину приговорили к смертной казни, но из-за изменений в законах Флориды в 2017-м это решение было отменено. Спустя девять лет дело вновь рассмотрели, с привлечением присяжных.

Погибшей девочкой является Катиша Мэйкок. В ноябре 1988 года Брэдди поссорился с ее матерью Шанделл Мэйкок и попытался задушить женщину в поле, а ребенка бросил в воду с аллигаторами. Женщине удалось выжить, останки же девочки обнаружили спустя два дня со следами от зубов пресмыкающихся.

