Жителю США дали пожизненный срок за скормление 5-летней девочки аллигаторам

Дело рассматривалось в суде во второй раз. Изначально в 2007 году мужчину приговорили к смертной казни, но из-за изменений в законах Флориды в 2017-м это решение было отменено. Спустя девять лет дело вновь рассмотрели, с привлечением присяжных.