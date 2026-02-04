В Харьковской области уничтожена установка HIMARS, атаковавшая Белгород

По словам представителя ведомства, комбинированным ударом в районе населённого пункта Юрченково была поражена установка HIMARS.
«Комбинированным ударом в районе населённого пункта Юрченково поражена позиция РСЗО HIMARS, которая обстреливала гражданские объекты города Белгород», — говорится в сообщении.
Также уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), 14 единиц техники и более взвода личного состава.
Ранее сообщалось, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. В городе началось поэтапное восстановление электроснабжения.
