В Харьковской области уничтожена установка HIMARS, атаковавшая Белгород

Российские войска нанесли удар по позиции РСЗО HIMARS в Харьковской области, с которой велись обстрелы Белгорода. Об этом сообщили в силовых структурах, пишет РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, комбинированным ударом в районе населённого пункта Юрченково была поражена установка HIMARS.

«Комбинированным ударом в районе населённого пункта Юрченково поражена позиция РСЗО HIMARS, которая обстреливала гражданские объекты города Белгород», — говорится в сообщении.

Также уничтожен командный пункт 48-й отдельной артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), 14 единиц техники и более взвода личного состава.

Ранее сообщалось, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о значительных повреждениях инфраструктурного объекта. В городе началось поэтапное восстановление электроснабжения.

