Силовики задержали завлабораторией центра вирусологии в российском городе

По данным ведомства, речь идет о заведующем одной из лабораторий научного центра. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — о получении взятки в особо крупном размере и о мошенничестве с использованием служебного положения.