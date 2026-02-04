Силовики задержали завлабораторией центра вирусологии в российском городе

Сотрудники силовых структур задержали работника Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Новосибирской области.
По данным ведомства, речь идет о заведующем одной из лабораторий научного центра. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ — о получении взятки в особо крупном размере и о мошенничестве с использованием служебного положения.
Следствие полагает, что фигурант получил взятку в размере 4,7 млн рублей. Денежные средства, как утверждается, были переданы за проведение исследований биологических проб с нарушением установленных требований. Эти действия осуществлялись в интересах коммерческой организации.
Кроме того, заведующего лабораторией подозревают в крупной растрате средств, выделенных в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты». Обстоятельства предполагаемых преступлений устанавливаются, следственные действия продолжаются.
