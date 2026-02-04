Обрушившееся крыша жилого дома в Башкирии: прокуратура начала проверку

Прокуратура Башкирии организовала проверку из-за частичного обрушения кровли многоквартирного дома в селе Кушнаренково. По предварительным данным, утром произошло обрушение четырехскатной крыши двухэтажного жилого дома на улице Горной.
Как сообщает надзорное ведомство, в результате инцидента пострадавших и погибших нет. Для обеспечения безопасности газоснабжение дома было временно приостановлено. Все жильцы эвакуированы, для них подготовлены места размещения на базе детского оздоровительного лагеря.
На место происшествия выехал прокурор Кушнаренковского района Артур Галеев. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства случившегося. Особое внимание уделят исполнению законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе вопросам своевременной очистки крыши от снега и наледи.
При выявлении нарушений прокуратура примет меры реагирования. Восстановление жилищных прав граждан и устранение последствий ЧП находятся на особом контроле надзорного органа.
