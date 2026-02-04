В Мордовии поезд столкнулся с грузовиком, задержаны 5 пассажирских поездов

В Республике Мордовия произошло ДТП с участием грузового автомобиля и поезда. В связи с инцидентом были задержаны несколько пассажирских составов. Об этом сообщила Куйбышевская железная дорога.
Авария случилась в 2:40 по московскому времени на регулируемом железнодорожном переезде станции Потьма. Водитель бензовоза начал движение через пути перед приближающимся поездом № 21, следовавшим по маршруту Ульяновск — Москва. Машинист попытался остановить состав, но столкновение предотвратить не удалось.
По предварительным данным, водитель автомобиля получил травмы. Среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет. В результате столкновения с поездом бензовоз оказался зажат под локомотивом, что привело к повреждению кабины машиниста. Также были нарушены габариты подвижного состава на первом и втором путях станции.
Инцидент на станции Потьма в Мордовии вызвал задержки нескольких пассажирских поездов, в частности Ульяновск — Москва, Тольятти -Москва, Орск — Москва, Москва — Челябинск и Москва — Саранск.
Ранее на перегоне Оричи — Шалегово Горьковской железной дороги произошёл сход с рельсов 21 вагона грузового поезда.