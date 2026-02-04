В Мордовии поезд столкнулся с грузовиком, задержаны 5 пассажирских поездов

По предварительным данным, водитель автомобиля получил травмы. Среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет. В результате столкновения с поездом бензовоз оказался зажат под локомотивом, что привело к повреждению кабины машиниста. Также были нарушены габариты подвижного состава на первом и втором путях станции.