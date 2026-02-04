Арестован курьер мошенников по делу о хищении 3 млн рублей у подростка

Суд арестовал курьера мошенников по делу о хищении 3 млн рублей у подростка в Красноярске. Мужчину заключили под стражу до 22 марта, сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, 22-летний житель Тюменской области действовал в сговоре с мошенниками. Он прилетел из Сургута в Красноярск, чтобы передать сообщникам деньги, которые ранее у несовершеннолетнего получила другая фигурантка дела.
У одного из ресторанов города подозреваемый забрал у девушки рюкзак с деньгами и оставил его в месте, указанном кураторами. После этого ночью он выехал из Красноярска в Новосибирск, где ожидал дальнейших указаний.
В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее следователи установили нового фигуранта дела об афере с инсценировкой похищения подростка. Мужчину задержали в Благовещенске. По информации Следственного комитета, он подозревается в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.
Напомним, 22 января в Красноярске подросток ушел из дома с неизвестным, забрав 3 млн рублей из сейфа отца. После этого мужчине пришло сообщение о якобы похищении сына с требованием выкупа в размере 30 млн рублей. Позднее мальчика нашли в арендованной квартире вместе с сообщницей мошенников, которая передала курьеру рюкзак с деньгами.