Обнародованы даты дачи показаний четы Клинтонов по делу Эпштейна

Ранее Билл и Хиллари Клинтон должны были явиться на допросы в январе, однако в Конгресс не пришли. После этого профильный комитет Палаты представителей проголосовал за привлечение их к ответственности за неуважение к законодательному органу. Сами Клинтоны заявляли, что выданные им повестки являются недействительными и юридически неисполнимыми.