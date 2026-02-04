Ричмонд
Силы ПВО уничтожили за ночь 24 дрона ВСУ на регионами России

Российские войска отразили атаку украинских беспилотников на регионы страны ночью 4 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили 24 украинских беспилотников за ночь 4 февраля над регионами страны. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Так, большую часть дронов противника, 11 единиц, были ликвидированы в Брянской области, восемь — над Белгородской областью, четыре — над Ростовской областью и один — над Астраханской областью.

Накануне в Минобороны России заявили о мощном ночном ударе по киевскому режиму в ответ на многочисленные его террористические атаки по гражданским объектам на территории России.

Кроме того, операторы российских дронов Добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили сотни снарядов для украинских орудий, которые находились в двух автомобилях «Урал».