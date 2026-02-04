Суд приговорил четверых хабаровчан к срокам до пожизненного

Суд вынес приговор четверым жителям Хабаровска по делу о серии разбойных нападений и убийстве бизнесмена. Один из соучастников приговорён к пожизненному лишению свободы, сообщили в Следственном комитете по региону.
По данным следствия, ранее судимые мужчины объединились для нападений на бизнесменов из ближнего зарубежья. В 2023 году трое фигурантов напали на сына владельца продуктового магазина, избили его до потери сознания и забрали ключи. После этого они похитили из квартиры деньги, золотые украшения и часы на сумму более 2,7 млн рублей.
В 2024 году злоумышленники напали на другого мужчину, избили его до смерти, а его супруге нанесли побои. Из их дома было похищено имущество почти на 7,8 млн рублей.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы на сроки от 13 до 22 лет с отбыванием в колониях строгого и особого режимов. Одному из подсудимых назначено пожизненное лишение свободы. Кроме того, всем фигурантам назначены штрафы от 500 тысяч до 1 млн рублей, а также дополнительное ограничение свободы.
