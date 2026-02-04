Суд приговорил четверых хабаровчан к срокам до пожизненного

По данным следствия, ранее судимые мужчины объединились для нападений на бизнесменов из ближнего зарубежья. В 2023 году трое фигурантов напали на сына владельца продуктового магазина, избили его до потери сознания и забрали ключи. После этого они похитили из квартиры деньги, золотые украшения и часы на сумму более 2,7 млн рублей.