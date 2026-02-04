Ричмонд
Саакашвили упоминается в материалах по делу Эпштейна

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили фигурирует в материалах по делу американского секс-преступника Джеффри Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упоминается в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях сексуальной направленности.

Согласно обнародованной Минюстом США информации, имя экс-политика фигурирует в подборке газетных статей в одном из электронных писем и в сообщении от некоего «волшебника Дэвида Блэйна», адресованном Министерству внутренней безопасности Штатов и составленном якобы в интересах человека, обратившегося за визой, — назвавшийся в письме Дэвидом Блэйном заявил, что показывал Саакашвили фокусы.

Ранее сообщалось, что в материалах по делу Эпштейна также упоминаются российские певица Алла Пугачева и стример Алина Рин.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше