Саакашвили упоминается в материалах по делу Эпштейна

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили упоминается в материалах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях сексуальной направленности.
Согласно обнародованной Минюстом США информации, имя экс-политика фигурирует в подборке газетных статей в одном из электронных писем и в сообщении от некоего «волшебника Дэвида Блэйна», адресованном Министерству внутренней безопасности Штатов и составленном якобы в интересах человека, обратившегося за визой, — назвавшийся в письме Дэвидом Блэйном заявил, что показывал Саакашвили фокусы.
Ранее сообщалось, что в материалах по делу Эпштейна также упоминаются российские певица Алла Пугачева и стример Алина Рин.