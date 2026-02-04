В ночь на 4 февраля в Ростовской области сбили 4 БПЛА

В Ростовской области в ночь на 4 февраля была зафиксирована вражеская атака БПЛА. По словам губернатора Юрия Слюсаря, ей подвергся Миллеровский район.
Чуть позже официальные данные были озвучены и представителями минобороны РФ. Так, по информации профильного министерства, в ночь на 4 февраля в небе над Ростовской областью были сбиты 4 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Еще 11 БПЛА уничтожили в Брянской области, 8 — в Белгородской и 1 — в Астраханской.
Напомним, в ночь на 14 января из-за атаки БПЛА в доме на Левенцовке пострадали три квартиры. Один из жильцов погиб.
