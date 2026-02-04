В Красноярске около сотни россиян не могут улететь во Вьетнам уже более суток

По словам пассажиров, рейс авиакомпании Azur Air с бортовым номером ZF 2671 должен был отправиться из Красноярска утром 3 февраля. Людей разместили на борту Boeing 767 и держали внутри около двух часов, потом объявили о технической неисправности и снова вернули в аэропорт. После возвращения в терминал туристы несколько часов ожидали дальнейших решений, а затем были отправлены в гостиницы.