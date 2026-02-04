В Красноярске около сотни россиян не могут улететь во Вьетнам уже более суток

Сотни пассажиров более 24 часов не могут вылететь из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок. Видео © Telegram / SHOT.
По словам пассажиров, рейс авиакомпании Azur Air с бортовым номером ZF 2671 должен был отправиться из Красноярска утром 3 февраля. Людей разместили на борту Boeing 767 и держали внутри около двух часов, потом объявили о технической неисправности и снова вернули в аэропорт. После возвращения в терминал туристы несколько часов ожидали дальнейших решений, а затем были отправлены в гостиницы.
Новый вылет назначили на ночь, но и он не состоялся. На следующий день 335 человек по-прежнему остаются в Красноярске, ожидая ремонта самолёта. Пассажиры утверждают, что авиакомпания не называет даже ориентировочные сроки отправления. Часть туристов начала требовать полной отмены рейса, объясняя это опасениями за безопасность полёта.
Ранее сообщалось, что сильный снегопад практически парализовал работу крупнейшего аэропорта на японском острове Хоккайдо. Международная воздушная гавань Син-Титосе в Саппоро стала временным убежищем для тысяч пассажиров, которые не смогли вылететь из-за отмен рейсов и проблем с транспортом.
