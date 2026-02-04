Ричмонд
В Перми трамвай застрял в снегу на бульваре Гагарина

Пассажиры покинули салон, а вагоновожатой пришлось расчищать пути вручную.

Источник: Аргументы и факты

Трамвай застрял в снегу на путях в Мотовилихинском районе Перми, сообщили сайту perm.aif.ru очевидцы.

Инцидент произошёл на бульваре Гагарина в районе остановки «ул. Ушинского». Вагон маршрута № 7 так и не смог преодолеть заснеженный участок путей, несмотря на несколько попыток начать движение.

«Трамвай просто застрял в снегу, — рассказала perm.aif.ru жительница Перми Алиса. — Всех выпустили. Народ опаздывает, ругается. Вышла водитель с ломом, отправилась чистить пути».

Пассажирам сообщили, что задержка займёт около 15−20 минут. Согласно онлайн-расписанию на сайте городского департамента транспорта, за застрявшим трамваем № 7 возможности проезда ожидают ещё два.