В Ташкенте таксиста арестовали на пять суток за домогательства к пассажирке

Vaib.uz (новости Узбекистана. 4 февраля). Янгихаётский районный суд города Ташкента рассмотрел очередное дело о сексуальных домогательствах со стороны таксиста в отношении пассажирки. Инцидент произошёл 1 февраля примерно в 20:30.

Источник: Vaib.Uz

29-летний мужчина, управляя автомобилем KIA, посадил в машину девушку возле станции метро «Турон» Сергелийского района. За плату он должен был доставить её в махаллю «Чорток» Янгихаётского района.

Как следует из материалов дела, водитель попросил пассажирку сесть на переднее сиденье, объяснив это тем, что заднее сиденье было занято его личными вещами.

Однако по прибытии к месту назначения ситуация резко изменилась. Мужчина заблокировал двери автомобиля, начал приставать к девушке, предлагал ей поехать в гостиницу, схватил её за бедро и стал совершать действия сексуального характера.

Пассажирка начала кричать и отталкивать водителя. Судя по всему, испугавшись шума, мужчина отпустил её. После того как девушке удалось выйти из автомобиля, она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

В ходе судебного разбирательства таксист признал свою вину, заявил о раскаянии и пообещал больше не совершать подобных правонарушений. Он также попросил суд учесть это обстоятельство и смягчить наказание в рамках закона.

Суд признал мужчину виновным в сексуальных домогательствах и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста (приговор есть в распоряжении редакции).