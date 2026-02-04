В Ташкенте таксиста арестовали на пять суток за домогательства к пассажирке

29-летний мужчина, управляя автомобилем KIA, посадил в машину девушку возле станции метро «Турон» Сергелийского района. За плату он должен был доставить её в махаллю «Чорток» Янгихаётского района.
Как следует из материалов дела, водитель попросил пассажирку сесть на переднее сиденье, объяснив это тем, что заднее сиденье было занято его личными вещами.
Однако по прибытии к месту назначения ситуация резко изменилась. Мужчина заблокировал двери автомобиля, начал приставать к девушке, предлагал ей поехать в гостиницу, схватил её за бедро и стал совершать действия сексуального характера.
Пассажирка начала кричать и отталкивать водителя. Судя по всему, испугавшись шума, мужчина отпустил её. После того как девушке удалось выйти из автомобиля, она незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.
В ходе судебного разбирательства таксист признал свою вину, заявил о раскаянии и пообещал больше не совершать подобных правонарушений. Он также попросил суд учесть это обстоятельство и смягчить наказание в рамках закона.
Суд признал мужчину виновным в сексуальных домогательствах и назначил ему наказание в виде 5 суток административного ареста (приговор есть в распоряжении редакции).