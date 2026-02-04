В Новосибирске женщину осудили за хищение более 8 млн рублей у покупателей

В Новосибирске осудили женщину, похитившую более 8 млн рублей у покупателей. Ее признали виновной в мошенничестве и лишили свободы на 6,5 года. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
Противоправную деятельность женщина вела с начала 2015 года по 1 июля 2021-го. Тогда она обещала потерпевшим поставить различную аппаратуру, телефоны, бытовую технику и машины по цене ниже рынка. После получения предоплаты мошенница переставала выходить на связь.
— Гражданские иски потерпевших удовлетворены, в счет возмещения материального ущерба с женщины в пользу потерпевших взыскано более 8 млн рублей, — добавили в пресс-службе.