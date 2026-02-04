В Новосибирске женщину осудили за хищение более 8 млн рублей у покупателей

В Новосибирске осудили женщину, похитившую более 8 млн рублей у покупателей. Ее признали виновной в мошенничестве и лишили свободы на 6,5 года. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.