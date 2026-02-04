Последнюю фигурантку дела о многодетных матерях в Москве отпустили из СИЗО

По версии следствия, в период с 2015 по 2022 годы биологические матери через посредниц — Патоку и Логинову — передали другим женщинам 14 детей. Все эти матери изначально намеревались отказаться от родительских прав. При передаче детей, как утверждает следствие, оформлялись подложные документы, включая фиктивные свидетельства о рождении.