Последнюю фигурантку дела о многодетных матерях в Москве отпустили из СИЗО

В Москве изменили меру пресечения последней подсудимой по резонансному делу о многодетных матерях, которая находилась под стражей. Как сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кулов, Аллу Коваленко отпустили из следственного изолятора и перевели под домашний арест.
По его словам, в течение последних месяцев Коваленко оставалась единственной из 12 фигурантов дела, содержавшейся в СИЗО. Остальные подсудимые находятся под подпиской о невыезде либо под запретом определенных действий.
Рассмотрение дела по существу Перовский районный суд Москвы начал в ноябре. Среди обвиняемых — многодетные матери Юлия Логинова и Наталья Патока, супруг Патоки, а также суррогатные матери и другие лица, чьих детей впоследствии усыновили фигурантки.
По версии следствия, в период с 2015 по 2022 годы биологические матери через посредниц — Патоку и Логинову — передали другим женщинам 14 детей. Все эти матери изначально намеревались отказаться от родительских прав. При передаче детей, как утверждает следствие, оформлялись подложные документы, включая фиктивные свидетельства о рождении.
Также следствие считает, что одна из обвиняемых привлекла к преступной схеме свою несовершеннолетнюю дочь.
Следственные органы полагают, что Логинова и Патока оставляли у себя детей женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в нарушение установленного порядка усыновления. При регистрации детей в органах ЗАГС, по версии обвинения, использовались документы с ложными сведениями.
При этом, как ранее отмечал адвокат, следствием не установлено фактов сделок купли-продажи детей. Потерпевшими по делу признаны 15 несовершеннолетних.
