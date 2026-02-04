В Омске будут судить экс-начальника УФСИН за взятки, бильярд и забор

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя регионального управления ФСИН.
Экс-начальника обвиняют в получении взяток в крупном размере и превышении полномочий, причинившем ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей. По версии следствия, с 2019 по 2023 год он оформил знакомого на должность водителя, который вместо работы занимался обслуживанием его личного катера и организацией речных прогулок. При этом топливо для судна оплачивалось из бюджета одного из следственных изоляторов.
Кроме того, чиновник организовал вывоз к себе домой бильярдного стола стоимостью более 508 тысяч рублей из ведомственного гостиничного комплекса. Также он получил взятку в виде изготовленного осуждёнными металлического забора для своего дома на сумму 710 тысяч рублей от подчинённого начальника колонии.
Обвиняемый вину не признаёт и ущерб не возместил. Суд по ходатайству следствия уже наложил арест на его имущество стоимостью более 39 млн рублей. Уголовное дело направят в Первомайский районный суд Омска. В отношении дававшего взятку начальника колонии уголовное преследование прекращено из-за деятельного раскаяния.
