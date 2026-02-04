В Омске будут судить экс-начальника УФСИН за взятки, бильярд и забор

Экс-начальника обвиняют в получении взяток в крупном размере и превышении полномочий, причинившем ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей. По версии следствия, с 2019 по 2023 год он оформил знакомого на должность водителя, который вместо работы занимался обслуживанием его личного катера и организацией речных прогулок. При этом топливо для судна оплачивалось из бюджета одного из следственных изоляторов.