На Сахалине эвакуируют рыбаков с оторвавшейся в Охотском море льдины

К операции по спасению рыбаков в Охотском море привлекли шесть единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

На Сахалине рыбаков эвакуируют с оторвавшейся от берега в Охотском море льдины. Более 40 человек уже доставили на берег. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Льдина оторвалась от берега в районе села Стародубского. 43 человека доставлены на берег. Операция продолжается», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Трещина шириной до шести метров появилась из-за подвижек льда на удалении около 800 метров от берега. В результате рыбаки оказались отрезаны от суши. Число оставшихся на льдине человек не уточнили.

К операции по спасению привлекли 12 человек и шесть единиц техники, в том числе внештатные формирования администрации Долинска. На данный момент пострадавших нет.

Напомним, пару дней назад, 1 февраля, льдина с 40 рыбаками откололась в Финском заливе возле Репино. Тогда всех удалось спасти. После этого МЧС еще раз обратился к гражданам с призывом не выходить сейчас на лед водоемов.