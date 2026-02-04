Ричмонд
Al Wasat: местонахождение тела убитого сына Каддафи неизвестно

Местонахождение тела убитого в Ливии бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама по‑прежнему не установлено.

Источник: Аргументы и факты

Местонахождение тела убитого в Ливии бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейфа аль-Ислама по‑прежнему не установлено, передает местный портал Al Wasat.

Ранее появилась информация о том, что тело могло быть доставлено в больницу города Эз‑Зинтан, где, предположительно, и произошло убийство. Однако представители медучреждения официально опровергли эти сведения.

Кроме того, журналисты выяснили, что и в больнице соседнего населенного пункта Эр‑Раджбан отсутствуют какие‑либо данные о поступлении тела сына бывшего лидера Ливии.

По данным источников телеканала Al Hadath, Сейф аль-Ислам Каддафи получил смертельное ранение в саду около своей резиденции в городе Эз-Зинтане. СМИ уточнило, что на него напали четверо человек. После преступники скрылись с места.

Официальные лица в Правительстве национального единства Ливии на момент сообщения об убийстве не комментировали инцидент.