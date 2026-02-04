Льдина с рыбаками оторвалась от берега на Сахалине

Спасатели эвакуируют рыбаков с оторвавшейся от берега льдины в Охотском море на Сахалине. Инцидент произошёл в районе села Стародубского, сообщили в региональном управлении МЧС.
По данным ведомства, на берег уже доставили 43 человека, операция по эвакуации продолжается. Пострадавших нет.
Льдина откололась в результате подвижек льда. Трещина шириной до шести метров образовалась примерно в 800 метрах от берега, в результате чего группа рыбаков оказалась отрезана от суши. Точное количество людей на льдине в МЧС не уточнили.
К месту происшествия прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах. В спасательной операции задействованы 12 человек и шесть единиц техники, включая внештатные формирования администрации Долинского района.
Ранее спасатели предупреждали об опасности выхода на лёд на юго-восточном побережье Сахалина из-за отжимного ветра и разрушения не полностью сформировавшегося припая.
В последние месяцы в разных регионах фиксируется рост происшествий, связанных с выходом на лёд и зимними водными активностями. Спасатели и эксперты объяснили, чем опасны популярные зимние развлечения.