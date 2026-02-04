Ричмонд
Льдина с рыбаками оторвалась от берега на Сахалине

На Сахалине спасатели эвакуируют рыбаков с оторвавшейся льдины в Охотском море. На берег уже доставили 43 человека, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели эвакуируют рыбаков с оторвавшейся от берега льдины в Охотском море на Сахалине. Инцидент произошёл в районе села Стародубского, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, на берег уже доставили 43 человека, операция по эвакуации продолжается. Пострадавших нет.

Льдина откололась в результате подвижек льда. Трещина шириной до шести метров образовалась примерно в 800 метрах от берега, в результате чего группа рыбаков оказалась отрезана от суши. Точное количество людей на льдине в МЧС не уточнили.

К месту происшествия прибыли сотрудники государственной инспекции на снегоходах. В спасательной операции задействованы 12 человек и шесть единиц техники, включая внештатные формирования администрации Долинского района.

Ранее спасатели предупреждали об опасности выхода на лёд на юго-восточном побережье Сахалина из-за отжимного ветра и разрушения не полностью сформировавшегося припая.

В последние месяцы в разных регионах фиксируется рост происшествий, связанных с выходом на лёд и зимними водными активностями. Спасатели и эксперты объяснили, чем опасны популярные зимние развлечения.