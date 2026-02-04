В Иркутске мужчина умер за рулем «Тойоты»

В Иркутске 64-летний водитель умер за рулем авто. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, утром 4 февраля 2026 года мужчине резко стало плохо прямо во время движения по улице Лермонтова. Он потерял сознание и контроль над управлением.