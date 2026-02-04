В Иркутске мужчина умер за рулем «Тойоты»

В Иркутске 64-летний водитель умер за рулем авто. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, утром 4 февраля 2026 года мужчине резко стало плохо прямо во время движения по улице Лермонтова. Он потерял сознание и контроль над управлением.
— Предварительно установлено, что «Тойота Вокси» врезалась в препятствие. Мужчина скончался на месте, двое пассажиров не пострадали, — говорится в сообщении ведомства.
Почему умер мужчина — это установит медицинская экспертиза. Также к установлению причин и обстоятельств произошедшего подключились госавтоинспекторы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что виновника ДТП из Иркутска задержали спустя четыре года в Африке. 37-летний водитель уехал за границу, чтобы избежать ответственности, и его объявили в международный розыск.