Суд отменил приговор телеведущей Лазаревой* по иноагентскому делу

Впоследствии адвокат Лазаревой* Леонид Соловьев рассказал РИА Новости, что прокуратура просит отменить приговор телеведущей и направить дело мировому судье, так как по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Защита также подавала жалобу на приговор. По словам Соловьева, в ней он просил отменить приговор в связи с тем, что статья не соответствует нормам международного права и конституции.