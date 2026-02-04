Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фото с места столкновения поезда и бензовоза в Мордовии опубликовало МЧС

Из-за столкновения поезда и бензовоза задержаны пять поездов.

Источник: Комсомольская правда

В Мордовии поезд столкнулся с бензовозом, что привело к задержкам пяти пассажирских поездов. Об этом пишет издание «КП-Пенза» со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской железной дороги.

Кроме того, отмечается, что МЧС опубликовало фото с места происшествия. На кадрах видно, как локомотив протаранил грузовой автомобиль. Вокруг поезда разбросана груда искореженного металла.

Фото предоставлено МЧС по региону.

Напомним, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед поездом «Ульяновск — Москва». Поезд применил экстренное торможение, но столкновение произошло. Пострадал водитель грузовика.

Ранее KP.RU сообщил, что пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. Это произошло перегоне между станцией Разъезд 103 км и станцией Цимлянская в Краснодарском крае.