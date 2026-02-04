Фото с места столкновения поезда и бензовоза в Мордовии опубликовало МЧС

В Мордовии поезд столкнулся с бензовозом, что привело к задержкам пяти пассажирских поездов. Об этом пишет издание «КП-Пенза» со ссылкой на пресс-службу Куйбышевской железной дороги.
Фото предоставлено МЧС по региону.
Напомним, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд перед поездом «Ульяновск — Москва». Поезд применил экстренное торможение, но столкновение произошло. Пострадал водитель грузовика.
Ранее KP.RU сообщил, что пассажирский поезд протаранил легковой автомобиль. Это произошло перегоне между станцией Разъезд 103 км и станцией Цимлянская в Краснодарском крае.