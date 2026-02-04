В Иркутске мужчина за рулём автомобиля умер во время поездки

Пожилой водитель автомобиля, в котором находились пассажиры, скончался в Иркутске во время поездки, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
Инцидент произошёл утром 4 февраля на улице Лермонтова. По предварительным данным, 64-летний мужчина, который был за рулём автомобиля «Тойота Вокси», почувствовал себя плохо и потерял сознание. Затем машина врезалась в препятствие.
«В результате случившегося мужчина скончался на месте», — отметило управление Госавтоинспекции в своём Telegram-канале.
В салоне также находились двое пассажиров, которые не пострадали. Отмечается, что сотрудники МВД сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.
