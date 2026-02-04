Ричмонд
В Иркутске мужчина за рулём автомобиля умер во время поездки

В Иркутске 64-летний водитель почувствовал себя плохо и потерял сознание во время поездки на автомобиле с пассажирами.

Источник: Аргументы и факты

Пожилой водитель автомобиля, в котором находились пассажиры, скончался в Иркутске во время поездки, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл утром 4 февраля на улице Лермонтова. По предварительным данным, 64-летний мужчина, который был за рулём автомобиля «Тойота Вокси», почувствовал себя плохо и потерял сознание. Затем машина врезалась в препятствие.

«В результате случившегося мужчина скончался на месте», — отметило управление Госавтоинспекции в своём Telegram-канале.

В салоне также находились двое пассажиров, которые не пострадали. Отмечается, что сотрудники МВД сейчас выясняют все обстоятельства происшествия.

Напомним, в конце января в Кабанском районе Бурятии девочка-подросток без водительских прав села за руль автомобиля и не справилась с управлением на повороте на 45‑м км трассы Береговая — Подольск. Машина съехала в кювет и врезалась в столб. Девочка погибла на месте. Ещё двое подростков, которые ехали с ней, получили травмы и были госпитализированы.

Ранее также сообщалось, что в Камешковском районе Владимирской области 16-летний юноша, не имеющий водительских прав, провёз инспектора ДПС на капоте автомобиля около километра. Подросток проигнорировал требования полицейского остановиться.