В Иркутске мужчина за рулём автомобиля умер во время поездки

Напомним, в конце января в Кабанском районе Бурятии девочка-подросток без водительских прав села за руль автомобиля и не справилась с управлением на повороте на 45‑м км трассы Береговая — Подольск. Машина съехала в кювет и врезалась в столб. Девочка погибла на месте. Ещё двое подростков, которые ехали с ней, получили травмы и были госпитализированы.