В Индонезии женщину публично наказали 140 ударами тростью за нарушения шариата

«Удары наносили по очереди три сотрудницы шариатской полиции. Женщина, одетая в белое, плакала и вздрагивала во время экзекуции, после чего потеряла сознание и была доставлена в больницу на машине скорой помощи», — говорится в материале.
Наказание включало по 100 ударов за внебрачный секс и по 40 ударов за употребление алкоголя. Мужчина и женщина получили одинаковые меры воздействия, а процедура проходила публично в городском парке, за которой наблюдали десятки свидетелей.
Глава шариатской полиции Банда-Ачеха Мухаммад Ризал сообщил, что вместе с парой наказаны ещё четыре человека, включая сотрудника полиции и его спутницу, которым назначили по 23 удара за нахождение наедине в частном месте. По словам Ризала, полицейский будет уволен. Он подчеркнул, что исключений не будет, даже для сотрудников ведомства, чтобы сохранить репутацию учреждения.
