В Индонезии женщину публично наказали 140 ударами тростью за нарушения шариата

Глава шариатской полиции Банда-Ачеха Мухаммад Ризал сообщил, что вместе с парой наказаны ещё четыре человека, включая сотрудника полиции и его спутницу, которым назначили по 23 удара за нахождение наедине в частном месте. По словам Ризала, полицейский будет уволен. Он подчеркнул, что исключений не будет, даже для сотрудников ведомства, чтобы сохранить репутацию учреждения.