Запустить новую жилищную программу предлагают в Казахстане

«Если говорить о положительном опыте внутри страны, то Кызылординская область является уникальным регионом, реализующим инициативы, не имеющие аналогов в Казахстане. Руководство области, проанализировав темпы строительства, заметило: чем больше жилья строится в городе, тем выше становится показатель переезда молодежи из сел в город. В результате было принято решение о необходимости приоритетного строительства жилья не в центре, а именно в сельских районах. В итоге за последние три года во всех районах Кызылординской области были построены новые жилые дома, и впервые введено в эксплуатацию около 1800 квартир. В этом году на строительство жилых домов на 3600 квартир из бюджета выделено 58,7 млрд тенге», — привел пример Саурыков.