В Россию экстрадировали из ЮАР скрывавшегося пять лет фигуранта дела о ДТП

ДТП, из-за которого в отношении мужчины началось уголовное преследование по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ст. 264.1 УК РФ), произошло в феврале 2021 года. Подробности правоохранители не привели, но уточнили, что до аварии нарушитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишался водительских прав.