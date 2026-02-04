В Россию экстрадировали из ЮАР скрывавшегося пять лет фигуранта дела о ДТП

В Россию экстрадировали скрывавшегося пять лет за границей подозреваемого по уголовному делу о ДТП, совершенном им в Иркутске в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщило ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Задержанным является 37-летний мужчина. По данным правоохранителей, год он скрывался в Турции, а затем перебрался в Южно-Африканскую Республику, где работал в сфере бизнеса и недвижимости.
«Сотрудники НЦБ Интерпола и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Иркутской области в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили местонахождение мужчины. При содействии российского посольства в ЮАР, пограничного управления ФСБ РФ и сотрудников транспортной полиции его вернули в Иркутск, передав инициатору розыска», — рассказали в МВД.
ДТП, из-за которого в отношении мужчины началось уголовное преследование по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» (ст. 264.1 УК РФ), произошло в феврале 2021 года. Подробности правоохранители не привели, но уточнили, что до аварии нарушитель уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и лишался водительских прав.
Ранее сообщалось, что в Иркутске задержали гражданина Вьетнама, находившегося в международном розыске за нападение с ножом в Чехии в 2007 году. В итоге он был экстрадирован туда.