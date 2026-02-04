Казахстанец стал миллиардером, незаконно добывая руду три года

«Прокуратурой области Ұлытау совместно с департаментом экономических расследований выявлена криминальная схема незаконной добычи марганцевой руды на территории области. Установлено, что 50-летний житель Костанайской области в период с 2020 по 2023 год, не имея лицензии и контракта на недропользование, организовал незаконную добычу марганцевой руды на месторождении Восточный Каражал, а также путем обналичивания и заключения фиктивных сделок легализовал преступно добытые денежные средства от продажи полезных ископаемых», — говорится в опубликованном сообщении.