Казахстанец стал миллиардером, незаконно добывая руду три года

«Прокуратурой области Ұлытау совместно с департаментом экономических расследований выявлена криминальная схема незаконной добычи марганцевой руды на территории области. Установлено, что 50-летний житель Костанайской области в период с 2020 по 2023 год, не имея лицензии и контракта на недропользование, организовал незаконную добычу марганцевой руды на месторождении Восточный Каражал, а также путем обналичивания и заключения фиктивных сделок легализовал преступно добытые денежные средства от продажи полезных ископаемых», — говорится в опубликованном сообщении.
В 2020—2023 годы с месторождения было отгружено более 16 тыс. тонн руды, что причинило ущерб государству на сумму свыше 1,3 млрд тенге.
«В результате преступной деятельности и продажи переработанной железомарганцевой руды как внутри страны, так и за рубежом, удалось заработать более 3,5 млрд тенге. Приговором суда области Ұлытау виновный осужден к 5 годам 4 месяцам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью в сфере недропользования сроком на 5 лет. В доход государства взыскано 4,8 млрд тенге», — сообщили в прокуратуре.
Суд также конфисковал у незаконного недропользователя три легковые автомашины и два большегрузных автомобиля, приобретенных на деньги, добытые преступным путем. Приговор суда вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что китайская Hong Kong Sino-Science Oil and Gas Co., Ltd. (Geo-Jade Petroleum) планирует добыть на месторождении Созак в Кызылординской области до 1 трлн кубометров газа, сообщил председатель правления Kazakh Invest Султангали Кинжакулов.
При этом Казахстан может получить до $5 млрд, отметил глава Kazakh Invest. По его словам, речь идет о реинвестициях денег, заработанных китайской компанией в Казахстане. Разработка месторождения будет продолжаться до 2045 года.