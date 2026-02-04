Ричмонд
В Новосибирской области женщину лишили свободы за оскорбление прокурора на суде

Ее признали виновной в неуважении к суду.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области вынесли приговор женщине, которая на суде оскорбила прокурора. Ее признали виновной в неуважении к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Все произошло во время рассмотрения уголовного дела в отношении фигурантки по фактам причинения вреда здоровью и побоев. Тогда помощник Искитимского межрайонного прокурора в прениях сторон предложила суду лишить женщину свободы, а та в ответ на это публично в грубой форме оскорбила государственного обвинителя.

— Противоправные действия подсудимой носили циничный характер, были направлены на унижение чести и достоинства участника процесса и дискредитацию правосудия в целом, — добавили в ведомстве.

Женщине назначили 160 часов обязательных работ, но из-за сложения с наказанием по предыдущему приговору она получила 9 месяцев и 20 дней лишения свободы. Отбывать срок она будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с сибирячки взыскали 10 тысяч рублей в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда.