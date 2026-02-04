Теракт на железной дороге в Башкирии: арестованы два 15-летних подростка

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ФСБ и МВД по горячим следам были задержаны двое 15-летних подростков из Янаула. На допросе они признались, что через мессенджер получили задание поджечь железнодорожное оборудование. За совершение поджога им обещали 15 тысяч рублей, которые они так и не получили.