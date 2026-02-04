Ричмонд
Теракт на железной дороге в Башкирии: арестованы два 15-летних подростка

В Башкирии два 15-летних подростка совершили теракт на железной дороге.

Источник: Комсомольская правда

Двум несовершеннолетним жителям Башкирии предъявили обвинение в совершении террористического акта на железной дороге. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

В дежурную часть линейного отдела полиции на станции Красноуфимск поступило сообщение от работников транспорта о следах взлома и поджога релейного шкафа на перегоне «Янаул — Рабак». На месте полицейские обнаружили кабели со следами оплавления, предохранители и зажигалку.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудников ФСБ и МВД по горячим следам были задержаны двое 15-летних подростков из Янаула. На допросе они признались, что через мессенджер получили задание поджечь железнодорожное оборудование. За совершение поджога им обещали 15 тысяч рублей, которые они так и не получили.

Подросткам предъявлено обвинение по уголовной статье «Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору». Оба заключены под стражу.

— В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов и установление иных участников противоправной деятельности, — сообщает транспортная полиция.

