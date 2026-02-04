В Госдуме затребовали отчет об условиях жизни убитого 9-летнего Паши

Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, в Санкт-Петербурге закончились поиски, которые длились несколько дней. Водолазы достали из воды тело 9-летнего Паши. Подозреваемый в убийстве мальчика сначала отрицал все обвинения, но позже признал вину. В оправдание он пожаловался на травлю своей 11-летней дочери.