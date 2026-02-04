В Госдуме затребовали отчет об условиях жизни убитого 9-летнего Паши

Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по защите семьи Татьяна Буцкая обратилась к властям Санкт-Петербурга с просьбой представить отчет о фактах проверки условий жизни похищенного и убитого девятилетнего мальчика Паши, передает ТАСС.
Парламентарий попросила сообщить ей, находился ли Паша на учете органов опеки и попечительства, проводились ли какие-либо проверки условий его жизни и воспитания, приходили ли от школы сообщения о нарушении его прав, в том числе права на образование.
Прошение Буцкой направлено на имя главы управления по опеке и попечительству Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Ольги Смирновой.
Кроме того, парламентарий призвала сообщить, какой порядок взаимодействия региональных органов опеки и попечительства с учебными заведениями и территориальной психолого-медико-педагогической комиссией в таких случаях, «когда формальная процедура становится непреодолимым препятствием для ребенка к обучению».
Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, в Санкт-Петербурге закончились поиски, которые длились несколько дней. Водолазы достали из воды тело 9-летнего Паши. Подозреваемый в убийстве мальчика сначала отрицал все обвинения, но позже признал вину. В оправдание он пожаловался на травлю своей 11-летней дочери.