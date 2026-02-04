Ричмонд
Следователи нашли сомнительные суммы на счету директора сгоревшей сауны в Прокопьевске

На счету руководителя сауны в Прокопьевске, сгоревшей накануне, нашли сомнительные суммы. Об этом заявил следователь в ходе выступления в зале суда.

Источник: Life.ru

«[Павел] Долгачёв за последние четыре года по одному из своих счетов имеет значительный оборот денежных средств неустановленного происхождения, несколько миллионов рублей», — сказал следователь.

Он добавил, что это может говорить о наличии у Долгачёва финансовой возможности скрыться от правосудия. Следствие попросило суд арестовать его до 31 марта.

Напомним, 31 января в частной сауне произошёл пожар, в результате которого погибли пять человек. Жертвами стали студенты местного физкультурного техникума, молодые люди от 16 до 17 лет собрались, чтобы отметить день рождения. Единственной, кому удалось выжить в результате происшествия, стала 16-летняя Софья. Владельца сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков во время страшного пожара, отправили под стражу. Долгачёв не признаёт вину в трагедии.

