Следователи нашли сомнительные суммы на счету директора сгоревшей сауны в Прокопьевске

Напомним, 31 января в частной сауне произошёл пожар, в результате которого погибли пять человек. Жертвами стали студенты местного физкультурного техникума, молодые люди от 16 до 17 лет собрались, чтобы отметить день рождения. Единственной, кому удалось выжить в результате происшествия, стала 16-летняя Софья. Владельца сауны в Кузбассе, где погибли пятеро подростков во время страшного пожара, отправили под стражу. Долгачёв не признаёт вину в трагедии.